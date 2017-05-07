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Большинство избирательных участков закрылись во Франции

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Большинство участков для голосования в рамках второго тура выборов президента Франции завершили свою работу, передают парижские СМИ. Однако на час позже закроются избирательные участки в таких крупных городах, как, например, Париж, Марсель, Лион, Бордо, Тулуза, Ницца, Монпелье, Гренобль, Нант, Лилль и Страсбург.

Таким образом, первые предварительные данные начнут публиковать во Франции только после 20:00 по местному времени (21:00 по Москве), когда в стране закроется последний участок для голосования. Это связано с тем, что публикация во Франции любой информации о предварительных результатах во время выборов запрещена, за это предусмотрен штраф в размере 75 тыс. евро.

Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на 5 лет и может быть переизбран один раз.

Теги: Эмманюэль Макрон, Марин Ле Пен
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