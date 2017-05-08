Армения сообщила об обстреле с азербайджанской стороны

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана обстреляли ряд участков государственной границы Армении.

Как сообщил в воскресенье в своем фейсбуке пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян, около 22:00 (21:00 по московскому времени) по ряду участков Тавушской области на северо-востоке Армении был открыт огонь.

"Огонь велся из различного стрелкового оружия. После ответных действий стрельба прекратилась. Пострадавших нет. В настоящее время обстановка спокойная", - отметил Ованнисян.