Лидер "Непокоренной Франции" призвал сторонников к сопротивлению на парламентских выборах

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Лидер левого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон, занявший 4 место в первом туре президентских выборов, после второго тура в воскресенье вечером выступил с заявлением, в котором назвал президентский срок Франсуа Олланда самым ничтожным.

Вместе с тем он приветствовал поражение Марин Ле Пен, отметив, что "страна массово отвергла крайне правых".

"Госпожа Ле Пен пришла третьей в этом втором туре после господина Макрона и воздержавшихся от голосования или голосовавших пустыми бюллетенями", - заявил он журналистам.

По его словам, вежливость и демократическая традиция понуждают принять победу Макрона и поздравить его.

"Программа нового монарха-президента известна. Это война против социальных завоеваний страны и экологическая безответственность", - продолжил Ж.-Л.Меланшон.

Однако, считает он, положение не безвыходное. "Парламентские выборы должны показать, что после протестного голосования и голосования страха настал момент позитивного выбора, выбора совместного будущего", - сказал бывший кандидат в президенты.

Он призвал 7 млн людей, поддержавших его президентскую программу, "мобилизоваться и объединиться, независимо от того, голосовали они или нет за господина Макрона".

"Я призываю всех тех, кто готовы порвать с прошлым, присоединиться к "Непокоренной Франции", которую мы создали", - заявил политик, назвав ее "новым массовым движением".

Он обратился к тем, кто ассоциирует себя с "социальным и экологическим гуманизмом, который необходим в наше время". По его словам, простые люди "не приговорены ни к власти богатых, ни к власти тех, кто побуждает к ненависти".

"Новое парламентское большинство возможно", - считает Меланшон. Политик верит, что "сопротивление может выиграть сражение".

Парламентские выборы пройдут во Франции в два тура 11 и 18 июня.