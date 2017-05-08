Почти 20 шахтеров погибли в Китае

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Как минимум 18 человек погибли при аварии в шахте в китайской провинции Хунань, сообщило агентство "Синьхуа ".

Около 11:00 воскресенья (6:00 по московскому времени) в угольной шахте у города Хуанфэнцяо произошла утечка ядовитого газа. В этот момент внутри находились 55 человек.

Спасателям удалось поднять 37 человек, сейчас они отправлены в больницы.

На месте происшествия работают эксперты, которые определят происхождение газа. Все причастные к инциденту будут допрошены полицией.