Треть французских избирателей отказались выбирать между Макроном и Ле Пен

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Около трети избирателей Франции отказались делать выбор между лидерами движения "Вперед" Эмманюэлем Макроном и "Народного фронта" Марин Ле Пен, сообщает МВД республики.

По данным министерства, оглашенным после подсчета 80% голосов, 24,52% избирателей не стали голосовать, это наивысший процент "отказников" со времени президентских выборов 1969 года.

Кроме того, сообщили в МВД, было зафиксировано рекордное количество пустых или испорченных бюллетеней, опущенных в урны для голосования.

Как сообщалось, на выборах, набрав более 66% голосов, победил Макрон.