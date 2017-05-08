Один из главарей ИГ убит в Афганистане

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" Шейх Абдул Хасиб ликвидирован в Афганистане 27 апреля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских военных.

Хасиба уничтожили в ходе операции с участием рейнджеров США и 40 афганских спецназовцев в провинции Нангархар на востоке страны. Бойцам помогали пилотируемая авиация и дроны.

Ранее в Пентагоне говорили об операции по уничтожению Хасиба, но до настоящего времени не подтверждали факт его смерти. Кроме того, были уничтожены несколько региональных главарей группировки и 35 рядовых боевиков. Американские войска потеряли двух солдат, предположительно, из-за огня по своим.

Группировка "Исламское государство" запрещена на территории России.