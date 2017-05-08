Что случилось этой ночью: понедельник, 8 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Эмманюэль Макрон победил на выборах президента Франции с большим перевесом, однако при очень низкой явке избирателей. Его соперница Марин Ле Пен признала поражение.

- Московский "Спартак" впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу. Досрочно. Это был первый сезон под руководством итальянского тренера Массимо Карреры.

- Американско-афганские войска ликвидировали одного из главарей запрещенного в России "Исламского государства" на востоке Афганистана. Это произошло в конце апреля, но информация подтвердилась только сейчас.