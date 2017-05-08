В МВД Грузии прояснили ситуацию с нахождением "Ночных волков" в стране

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - МВД Грузии опровергли информацию о нахождении на территории страны байкеров из российского клуба "Ночные волки", которую в понедельник распространили представители оппозиционной партии "Единое национальное движение".

"В регионе Гурия два дня назад патрульные полицейские задержали группу российских байкеров и оштрафовали их за нарушение правил движения, они не соблюдали дистанцию между мотоциклами, однако у этих байкеров не было какой-либо атрибутики клуба "Ночные волки", - сообщили в МВД Грузии.

Вместе с тем, по информации "Единого национального движения", распространенной в социальных сетях, активисты партии задержали в Грузии нескольких байкеров, у одного из которых на куртке была атрибутика клуба "Ночные волки".

3 мая грузинские СМИ сообщили, что около 50 байкеров из клуба "Ночные волки" не пропустили на территорию Грузии. В МВД Грузии данную информацию подтвердили, отметив, что байкеры намеревались проехать на территорию Грузии накануне через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Верхний Ларс".

Ранее в МВД Грузии заявили, что планируемое посещение Тбилиси на 9 мая российскими байкерами из клуба "Ночные волки" не отвечает духу праздника и является нежелательным.