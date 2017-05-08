Во Франции задержали более 140 протестующих против результатов выборов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Во Франции 141 человек задержан в ходе протестов против кандидатов в президенты на выборах в минувшее воскресенье, сообщили местные власти.

Протестующие выступали как против победившего на выборах Эммануэля Макрона, так и против проигравшей Марин Ле Пен.

Большинство задержанных были освобождены, девять человек по состоянию на утро понедельника остаются под арестом по обвинению в вандализме.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Посчитаны уже все голоса. Победу одержал кандидат от движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон, набрав, по последним данным, 66,06% голосов. Его соперница, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 33,94%.