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Макрон на президентских выборах во Франции получил 66,10% голосов

По итоговым данным французского МВД, у Марин Ле Пен 33,90%

Макрон на президентских выборах во Франции получил 66,10% голосов
Эммануэль Макрон
Фото: Reuters

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Франции сообщило в понедельник окончательный результат голосов, отданных накануне за кандидата движения "Вперед!" Эммануэля Макрона, избранного президентом Пятой Республики, - 66,10%, за него проголосовало более 20,7 млн человек.

Наиболее активно во втором туре президентских выборов за него голосовали избиратели на западе страны, особенно в Бретани.

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В свою очередь, Марин Ле Пен добилась рекордного для "Национального фронта" результата - 33,90% голосов, ее поддержали более 10,6 млн избирателей. Наиболее значительную поддержку она получила на северо-востоке Франции.

Однако, как сообщило в понедельник МВД республики, на выборы не пошли 25,44% имеющих право голоса, что стало рекордом после президентских выборов 1969 года. Как рассказали ранее в МВД, было зафиксировано рекордное количество пустых или испорченных бюллетеней, опущенных в урны для голосования.

Выступая перед избирателями на эспланаде Лувра накануне вечером, Макрон пообещал оправдать ожидания Европы и мира от Франции. Среди стоящих задач он назвал преобразование Европы и обеспечение безопасности всех французов.

Согласно сообщениям иностранных СМИ и наблюдателей, несмотря на поражение, "Национальный фронт" значительно укрепил свои позиции по сравнению с предыдущими выборами и может еще улучшить положение к предстоящим выборам 2022 года.

Кроме того, следующим важным этапом противостояния Макрона и Ле Пен могут стать июньские парламентские выборы.

Выборы во Франции

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Кандидат в президенты Франции от движения &quot;Вперед&quot; Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов. Бывший министр экономики Франции заявил, что порвет с политической системой, которая долгие годы не могла решить проблемы страны.Макрон был назначен министром в 2014 году, а летом 2016 года ушел в отставку. После этого он выступал с критикой нынешнего правительства страны и основал собственное движение. Интерес к его возможной кандидатуре связан со сравнительно большой популярностью Макрона во Франции. За два дня до первого тура поддержать политика были готовы 24% избирателей.За Эммануэля Макрона проголосовали 23.75% избирателей. Лидер ультраправого &quot;Национального фронта&quot; Марин Ле Пен набрала 21,53%. На третьем месте - кандидат от партии &quot;Республиканцы&quot; Франсуа Фийон (19,91%), на четвертом - Жан-Люк Меланшон (движение &quot;Непокоренная Франция&quot;, 19,64%). Пятое место занял кандидат от социалистов Бенуа Амон с 6,35% голосов. Остальные кандидаты остались далеко позади.Марин Ле Пен назвала историческим событием ее выход во второй тур голосования и призвала &quot;всех патриотов&quot; проголосовать за нее. Ле Пен пообещала в случае избрания &quot;освободить французский народ от наглой элиты&quot; и противостоять бесконтрольной глобализации и вызванным этим явлением проблемам, таким как приток во Францию иммиграции и отток рабочих мест.Более 65 тыс. участков для голосования на выборах президента Франции работали по всей стране в воскресенье. Безопасность в ходе первого тура обеспечивали более 50 тыс. полицейских и жандармов. Завершающий свой срок французский президент Франсуа Олланд проголосовал на президентских выборах в стране через два часа после открытия избирательных участков. Он опустил бюллетень на избирательном участке в городе Тюль на юго-западе страны. Мэром этого города Олланд был с 2001 по 2008 год.
Кандидат в президенты Франции от движения &quot;Вперед&quot; Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов. Бывший министр экономики Франции заявил, что порвет с политической системой, которая долгие годы не могла решить проблемы страны.
Теги: Франция, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен
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