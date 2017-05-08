Макрон на президентских выборах во Франции получил 66,10% голосов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Франции сообщило в понедельник окончательный результат голосов, отданных накануне за кандидата движения "Вперед!" Эммануэля Макрона, избранного президентом Пятой Республики, - 66,10%, за него проголосовало более 20,7 млн человек.

Наиболее активно во втором туре президентских выборов за него голосовали избиратели на западе страны, особенно в Бретани.

В свою очередь, Марин Ле Пен добилась рекордного для "Национального фронта" результата - 33,90% голосов, ее поддержали более 10,6 млн избирателей. Наиболее значительную поддержку она получила на северо-востоке Франции.

Однако, как сообщило в понедельник МВД республики, на выборы не пошли 25,44% имеющих право голоса, что стало рекордом после президентских выборов 1969 года. Как рассказали ранее в МВД, было зафиксировано рекордное количество пустых или испорченных бюллетеней, опущенных в урны для голосования.

Выступая перед избирателями на эспланаде Лувра накануне вечером, Макрон пообещал оправдать ожидания Европы и мира от Франции. Среди стоящих задач он назвал преобразование Европы и обеспечение безопасности всех французов.

Согласно сообщениям иностранных СМИ и наблюдателей, несмотря на поражение, "Национальный фронт" значительно укрепил свои позиции по сравнению с предыдущими выборами и может еще улучшить положение к предстоящим выборам 2022 года.

Кроме того, следующим важным этапом противостояния Макрона и Ле Пен могут стать июньские парламентские выборы.