Боевики оппозиции начали эвакуацию из района Дамаска

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Боевики сирийской оппозиции начали эвакуацию из района Барзе столицы Сирии в рамках соглашения о создании зон деэскалации, сообщили сирийское государственное телевидение.

"Вооруженный персонал и члены их семей начали эвакуацию из района Барзе на 40 автобусах на север страны", - говорится в сообщении.

Это отражает ситуацию в других районах страны, находящихся под контролем оппозиции. Правительственные силы обеспечивают им беспрепятственный проход в обмен на сдачу.

Те оппозиционеры, которые изъявляют желание остаться в тех местах, в которых они находятся в настоящее время, должны зарегистрироваться в правительственных инстанциях.

Соглашение о создании зон было подписано гарантами соблюдения перемирия в Сирии Россией, Ираном и Турцией в Астане 4 мая.