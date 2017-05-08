Главные новости
В миреМакрон на президентских выборах во Франции получил 66,10% голосовМоскваСамолеты ВКС РФ 9 мая разгонят облака над МосквойВ миреПутин поздравил Макрона с избранием на пост президента Франции
В мире

Обама предупреждал Трампа о недопустимости назначать Флинна советником

Сам Трамп напомнил, что администрация Обама предоставила Флинну доступ к закрытой информации, когда тот работал в Пентагоне

Обама предупреждал Трампа о недопустимости назначать Флинна советником
Экс-президент США Барак Обама
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В ходе встречи с Дональдом Трампом после его победы на президентских выборах, но до его вступления в должность, Барак Обама предупреждал, что Майкл Флинн не может быть назначен на должность советника по вопросам национальной безопасности, сообщило агентство Associated Press.

Агентство ссылается на информацию, полученную от трех бывших сотрудников американской администрации.

Ранее Флинн работал в администрации Обамы в качестве шефа военной разведки.

Трамп назначил Флинна советником, однако позднее уволил его в связи со скандалом, связанным с его причастностью к так называемому российскому "вмешательству" в американские выборы и сокрытием сведений о контактах с российскими представителями.

Между тем Дональд Трамп дистанцировался от скандала с Флинном, написав в своем твиттере, что администрация Обама предоставила бывшему советнику доступ к закрытой информации, когда тот работал в Пентагоне. AP напоминает, что в 2014 году Флинн был уволен администрацией Обамы.

Кроме того, Трамп написал, что вопрос о том, как секретная информация попадает в СМИ, следует задавать экс-генпрокурору США Салли Йейтс.

Она выступать на слушаниях в сенате по вопросу о так называемом "вмешательстве" России в кампании по выборам президента США. Йейтс будет опрошена в связи тем, что она заявила о том, что информировала администрацию Трампа о контактах Флинна с российским дипломатом, о чем сам Флинн умалчивал или же сообщал не полностью.

Сама Йейтс была уволена с поста генпрокурора после того, как выступила против иммиграционного указа президента.

Теги: США, Барак Обама, Дональд Трамп, Майкл Флинн
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Трамп заподозрил бывшего генпрокурора в разглашении секретных сведенийТрамп заподозрил бывшего генпрокурора в разглашении секретных сведений
Президент США считает, что Салли Йейтс причастна к их утечке в СМИПодробнее
Макрон на президентских выборах во Франции получил 66,10% голосовМакрон на президентских выборах во Франции получил 66,10% голосов
По итоговым данным французского МВД, у Марин Ле Пен 33,90%Подробнее
Путин поздравил Макрона с избранием на пост президента ФранцииПутин поздравил Макрона с избранием на пост президента Франции
Российский лидер в поздравительной телеграмме подтвердил готовность к совместной работе по вопросам двусторонней и глобальной повестки дняПодробнее
Два взрыва произошли в ДНР в преддверии торжеств по случаю дня ПобедыДва взрыва произошли в ДНР в преддверии торжеств по случаю дня Победы
Один из взрывов произошел недалеко от мемориала "Саур-Могила", куда должен был приехать Александр ЗахарченкоПодробнее
Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции о зонах деэскалации в СирииРоссия внесла в Совбез ООН проект резолюции о зонах деэскалации в Сирии
У границ зон деэскалации будут работать полосы безопасности под управлением стран-гарантовПодробнее
Почти 20 шахтеров погибли в КитаеПочти 20 шахтеров погибли в Китае
В момент аварии в шахте были более 50 человекПодробнее
Эмманюэль Макрон после победы на выборах принял поздравления мировых лидеровЭмманюэль Макрон после победы на выборах принял поздравления мировых лидеров
Макрон победил во втором туре выборов президента Франции, обойдя лидера "Национального фронта" Марин Ле ПенПодробнее
Отец Марин Ле Пен пообещал противостоять переименованию основанной им партииОтец Марин Ле Пен пообещал противостоять переименованию основанной им партии
Дочь основателя "Национального фронта" накануне проиграла на выборах президента ФранцииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Генеральная репетиция Парада Победы в Москве15 фото
07 мая
Генеральная репетиция Парада Победы в Москве
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМакрон на президентских выборах во Франции получил 66,10% голосовМоскваСамолеты ВКС РФ 9 мая разгонят облака над МосквойВ миреПутин поздравил Макрона с избранием на пост президента ФранцииВ миреДва взрыва произошли в ДНР в преддверии торжеств по случаю дня Победы
Сборная России крупно обыграла Германию на ЧМ по хоккею
"Анжи" и "Локомотив" сыграли вничью в 27-м туре премьер-лиги
За неполные сутки в Москве выпало более половины месячной нормы осадков
Обама предупреждал Трампа о недопустимости назначать Флинна советником
В Грузии при спуске по реке на каяке погиб российский турист
В Германии из музея похитили драгоценную диадему
СКР возбудил дело об исчезновении ребенка в Липецкой области
Трамп заподозрил бывшего генпрокурора в разглашении секретных сведений
Сергей Лавров 9-11 мая посетит с рабочим визитом США
На юге Петербурга загорелся склад лакокрасочных изделий
Назван состав сборной России по хоккею на матч с Германией
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи