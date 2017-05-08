Обама предупреждал Трампа о недопустимости назначать Флинна советником

Сам Трамп напомнил, что администрация Обама предоставила Флинну доступ к закрытой информации, когда тот работал в Пентагоне

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В ходе встречи с Дональдом Трампом после его победы на президентских выборах, но до его вступления в должность, Барак Обама предупреждал, что Майкл Флинн не может быть назначен на должность советника по вопросам национальной безопасности, сообщило агентство Associated Press.

Агентство ссылается на информацию, полученную от трех бывших сотрудников американской администрации.

Ранее Флинн работал в администрации Обамы в качестве шефа военной разведки.

Трамп назначил Флинна советником, однако позднее уволил его в связи со скандалом, связанным с его причастностью к так называемому российскому "вмешательству" в американские выборы и сокрытием сведений о контактах с российскими представителями.

Между тем Дональд Трамп дистанцировался от скандала с Флинном, написав в своем твиттере, что администрация Обама предоставила бывшему советнику доступ к закрытой информации, когда тот работал в Пентагоне. AP напоминает, что в 2014 году Флинн был уволен администрацией Обамы.

General Flynn was given the highest security clearance by the Obama Administration - but the Fake News seldom likes talking about that. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 мая 2017 г.

Кроме того, Трамп написал, что вопрос о том, как секретная информация попадает в СМИ, следует задавать экс-генпрокурору США Салли Йейтс.

Она выступать на слушаниях в сенате по вопросу о так называемом "вмешательстве" России в кампании по выборам президента США. Йейтс будет опрошена в связи тем, что она заявила о том, что информировала администрацию Трампа о контактах Флинна с российским дипломатом, о чем сам Флинн умалчивал или же сообщал не полностью.

Сама Йейтс была уволена с поста генпрокурора после того, как выступила против иммиграционного указа президента.