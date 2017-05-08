В Одессе отменили крестный ход по местам боевой славы из-за угрозы провокаций

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Одесская епархия Украинской православной церкви отменила крестный ход, который должен был начаться во вторник, в День Победы.

"Дорогие друзья, к сожалению, крестный ход по поясу Славы города-героя Одессы, который должен был начаться 9 мая от аллеи Славы, отменяется. Нас предупредили о возможных провокациях и просили крестный ход не проводить", - написал глава епархиального миссионерского отдела протоиерей Олег Мокряк на своей странице в фейсбуке.

Он поблагодарил всех, кто "имел решимость пройти те места, где наши мужественные предки геройски защищали наш родной город Одессу от немецко-фашистских захватчиков и проливали свою кровь за наше светлое будущее".

"Наш долг как членов Православной церкви вспоминать тех, кто погиб в той священной войне, и возносить за них наши молитвы", - подчеркнул священник, добавив, что 9 мая во всех храмах епархии будут совершать заупокойные богослужения о погибших воинах.

Крестный ход планировалось провести 9-12 мая по мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне, в Одессе и окрестностях.