Трамп и Макрон договорились о встрече "на полях" саммита НАТО в Брюсселе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с избранным президентом Франции Эммануэлем Макроном 25 мая в Брюсселе "на полях" саммита НАТО, сообщил Белый дом.

"Оба лидера договорились встретиться во время встречи на высшем уровне НАТО 25 мая в Брюсселе", - говорится в пресс-релизе Белого дома, распространенном в понедельник.

Как сообщила пресс-служба, в понедельник Трамп поговорил с Макроном по телефону и поздравил его с победой на президентских выборах.

"Президент Трамп подчеркнул его желание близко сотрудничать с избранным президентом Макроном в решении общих проблем", - говорится в сообщении.