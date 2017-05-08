Замглавы МИД РФ назвал встречу с американским коллегой полезной и напряженной

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Встреча с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном оказалась полезной, хотя местами была напряженной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Встреча прошла достаточно интенсивно, временами напряженно, но полезно. Мы, конечно, не создали какую-то новую реальность в наших отношениях, и было бы наивно предполагать, что это получится, но мы добросовестно отработали поручение руководства, обсудив в деталях, подробнейшим образом, всю двустороннюю повестку дня, которая крайне насыщенная проблемами и неразвязанными узлами", - сказал Рябков в понедельник "Интерфаксу" по итогам переговоров со своим американским коллегой.

По словам Рябкова, "по некоторым вопросам, не тем, которые больше всего на слуху, имеем перспективу продвижения вперед - я бы к этим вопросам отнес некоторые аспекты деятельности транспортных компаний, отдельные элементы визового досье". "Но, к сожалению, по наиболее резонансным и важным с точки зрения общей атмосферы отношений проблемам, таким как дипломатическая недвижимость России и ее возвращение американской стороной, а также известные гуманитарные случаи, давно фигурирующие в повестке дня, - у нас нет достаточного продвижения, хотя по ним тоже был диалог", - сказал высокопоставленный дипломат.

В конце декабря в рамках санкций против РФ администрация Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов, а также закрыло доступ к двум дипломатическим "дачам" в Вашингтоне и Нью-Йорке. По словам замминистра, "к сожалению, позиция прежняя: она ничем не отличается от той позиции, которую занимала администрация Обамы".

"Мы обостренно ставили этот вопрос перед американской стороной", - заявил Рябков. "Мы будем этого (возвращения собственности - ИФ) добиваться, без этого вообще невозможно говорить о начале улучшения и реальном снятии раздражителей", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

В то же время, по его словам, "есть готовность продолжать это обсуждение". "Мы исходим из того, что за этим контактом последуют другие в этом же формате, хотя четкого понимания о времени и месте продолжения этих контактов пока нет", - сказал Рябков.

Замминистра при этом отметил, что речь не идет о каком-то новом формате в российско-американских отношениях. "Дан старт работе по двусторонним вопросам. Я не могу сказать, что это какая-то формализация рабочей группы или какой-то структуры. Нет, это консультации. И они будут продолжены. Важна не форма, а содержательная часть. Мы на ней сосредоточены, и это позитивно", - сказал Рябков.

Он также рассказал, что в Москве готовы возобновить переговоры по вопросу Украины, которые при прежней администрации США велись между помощником президента РФ Владиславом Сурковым и бывшим замгоссекретаря США Викторией Нуланд. "С нашей стороны готовность к этому есть, она подтверждена на самом высоком уровне. Вопрос в том, когда и кто именно будет назначен с американской стороны в качестве партнера для диалога", - сказал он.