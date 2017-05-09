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Экс-генпрокурор США заподозрила Россию в шантаже бывшего советника Трампа

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Россия могла шантажировать экс-советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна, считает бывшая исполняющая обязанности генпрокурора США Салли Йейтс.

"Советник по нацбезопасности, по сути, мог быть подвергнут шантажу со стороны России", - сказала они на слушаниях в сенате по вопросу о так называемом "вмешательстве" России в кампании по выборам президента США.

Йейтс сообщила, что поделилась опасениями по поводу Флинна с советником Белого дома по юридическим вопросам Доном Мак-Ганом, с которым провела две встречи.

Трамп назначил Флинна советником, однако позднее уволил его в связи со скандалом, связанным с тем, что М.Флинн скрыл сведения о своих контактах с российскими представителями.

Теги: Салли Йейтс, Майкл Флинн, США, Россия
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