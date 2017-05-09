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В Южной Корее начались президентские выборы

За пост главы государства соревнуются 13 кандидатов

В Южной Корее начались президентские выборы
Фото: Reuters

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Южной Корее открылись избирательные участки на выборах президента страны, сообщает во вторник агентство Associated Press.

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За пост главы государства соревнуется 13 кандидатов. Больше всего шансов у Мун Чжэ Ин от Демократической партии (за него готовы проголосовать около 42% избирателей), а также представителя "Народной партии" Ан Чхоль Су и Хон Чжун Пхе от партии "Свободная Корея" (обоих поддерживают по 18%).

Граждане Южной Кореи, выразившие желание проголосовать досрочно, уже приняли участие в предварительных выборах, которые состоялись 4 и 5 мая. По данным Национальной избирательной комиссии, в них приняли участие около 11 млн человек, что составляет примерно четверть от общего числа избирателей (42 млн человек).

Досрочные выборы президента были назначены после того, как в декабре прошлого года парламент страны объявил импичмент прежнему главе государства Пак Кын Хе. В марте конституционный суд подтвердил ее отставку.

Скандал вокруг экс-президента связан с ее подругой Чхве Сун Силь, которая, пользуясь доверием и прикрываясь именем Пак Кын Хе, пыталась вмешиваться в государственные дела, вымогала деньги у крупных южнокорейских компаний с целью личного обогащения.

Теги: Южная Корея
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