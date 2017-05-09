Германия начала предоставлять политическое убежище турецким военным и дипломатам

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Германия начала удовлетворять прошения турецких военных и дипломатов, обратившихся за предоставлением политического убежища в этой стране после неудавшегося государственного переворота в Турции, пишет во вторник Deutsche Welle.

Сообщается, что в общей сложности от граждан Турции, постоянно пребывающих в Германии, поступило 414 обращений, причем более половины из них - от обладателей дипломатических паспортов; также убежища для себя и своих семей попросили турецкие военные, служащие на базах НАТО в Германии.

Точное число удовлетворенных прошений не называется. Deutsche Welle пишет, что на принятие положительного решения по ним мог оказать влияние исход референдума в Турции, в результате которого были одобрены поправки в Конституцию страны, предполагающие расширение полномочий президента Реджепа Эрдогана.

Попытка переворота состоялась в Турции в середине июля 2016 года. После подавления мятежа были арестованы свыше 30 тыс. человек. Около 100 тыс. госслужащих, судей, прокуроров и полицейских сняли с должностей. В стране по сей день действует режим ЧП.