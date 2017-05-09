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СМИ сообщили о планах Трампа увеличить присутствие США в Афганистане

Новая стратегия позволит Пентагону напрямую принимать решение о численности американских войск в стране

СМИ сообщили о планах Трампа увеличить присутствие США в Афганистане
Военный США в Афганистане
Фото: Reuters

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Советники президента Дональда Трампа представили ему новую стратегию США в Афганистане, которая предусматривает значительное увеличение американского военного присутствия в этой стране, пишет в понедельник Washington Post.

План, который президенту еще предстоит подписать, предполагает также, что численность контингента США будет определять Пентагон, а не Белый дом. Военные также получат более широкие полномочия для нанесения авиаударов по силам талибов.

Новая стратегия перечеркнет все усилия Барака Обамы, который стремился ограничить военную роль США в Афганистане и сократить расходы из американского бюджета, отмечает издание.

Ожидается, что Трамп подпишет новый план до саммита НАТО в Брюсселе, который пройдет 25 мая.

Теги: США, Афганистан
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