Индонезийского губернатора-христианина осудили на два года за богохульство

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Губернатора столицы Индонезии Джакарты Басуки Чахай Пурнаму приговорили к двум годам тюрьмы за богохульство, сообщает Associated Press.

Как отмечает агентство, судебный процесс рассматривается многими как тест на терпимость для мусульманской Индонезии, где на скамье подсудимых оказался христианин.

При этом суровый приговор удивил многих, поскольку обвинение просило для губернатора - этнического китайца по происхождению и христианина по вероисповеданию - два года условно.

Пурнаму намерен обжаловать приговор.

Обвинения губернатору были предъявлены после того, как он прокомментировал действия своих политических оппонентов, использовавших цитаты из Корана в предвыборной борьбе. Он предположил, что конкуренты использовали выдержки из текста, чтобы обмануть избирателей и лишить его поддержки.