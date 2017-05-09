В Киеве началась акция "Бессмертный полк"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В центре Киева возле Арсенальной площади начала формироваться колонна участников акции "Бессмертный полк".

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", в колонне до 100 человек. Они держат в руках фотографии участников Второй мировой войны и красные гвоздики. В районе проведения акции наблюдается очень большое количество правоохранителей.

Вдоль улицы Мазепы установлены рамки металлоискателей.

Вместе с тем, из верхних окон здания по адресу Мазепы, 6а, активисты националистических организаций вывесили национальные флаги и включили патриотическую музыку. Вход в здание заблокировали сотрудники правоохранительных органов. По их словам, они воспрепятствуют выходу активистов во время прохождения по улице участников акции "Бессмертный полк".

Часом ранее на площади возле метро "Арсенальная" произошла небольшая стычка. Потасовку вызвала словесная перепалка между мужчиной и женщиной, которая держала фотографии родственников - участников Второй мировой войны. Потасовку оперативно прекратили полицейские.