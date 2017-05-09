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Торжества по случаю дня Победы прошли на российской базе в Таджикистане

Есть обновление от 12:36

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В 201-й российской военной базе в Таджикистане во вторник прошли праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"По традиции, военнослужащие соединения возложили венки и цветы к мемориалам солдат, погибших при исполнении воинского долга, чьи имена навечно выгравированы в истории легендарного соединения. Торжественные мероприятия в 201 военной базе завершились праздничным концертом и показательными выступлениями разведывательных подразделений. Также для всех гостей в этот день командованием соединения была организована выставка вооружения и военной техники и развернута полевая кухня", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального военного округа.

201 военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в гарнизонах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане как минимум до 2042 года.

Ранее стало известно, что в Таджикистане не будут проводить акцию "Бессмертный полк" в этом году. Как сообщило Национальное информационное агентство Таджикистана "Ховар", "президентом страны утверждены план мероприятий и сценарий проведения военного парада, соответствующими органами начаты организационные работы и культурные мероприятия. Однако по поводу акции "Бессмертный полк" ничего не предпринято, поскольку данная акция является инициативой отдельных неправительственных организаций".

Отмечается, что "продолжение войны в приграничных зонах Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан не позволяет проводить дополнительные акции".

"Кроме того, согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям", - говорится в сообщении.

Теги: Таджикистан, день Победы
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