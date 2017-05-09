В Киеве подрались участники марша "Бессмертный полк" и националисты

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Возле монумента Вечного огня в центре Киева возникла потасовка между участниками марша "Бессмертный полк" и националистами.

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", после возложения цветов участниками марша возле монумента стали возникать словесные перепалки. В результате одной из них началась потасовка, которая продлилась несколько минут.

Правоохранители не смогли протиснуться к дравшимся из-за скопления людей.

Через несколько минут драка прекратилась. Однако возле монумента образовалась толчея.

В толпе периодически раздаются возгласы: "Слава Украине!" и "Бей фашистов!".