На Украине в ходе празднования 9 мая задержали 45 человек

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Мероприятия по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне в целом на Украине проходят без грубых нарушений, в ряде городов произошли небольшие стычки, всего по стране задержаны 45 человек, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"В целом мероприятия 9 мая прошли и проходят в штатном режиме. Безусловно, есть локальные стычки - в Одессе, Запорожье, Днепре и Киеве. Но полиция и Национальная гвардия работают. Ситуация управляемая", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

По его данным, всего по Украине задержаны 45 человек.

В массовых мероприятиях принимали участие 50 тыс. граждан.