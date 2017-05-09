Главы государств и правительств поздравили граждан России с днем Победы

Новая стратегия позволит Пентагону напрямую принимать решение о численности американских войск в стране Подробнее

СМИ сообщили о планах Трампа увеличить присутствие США в Афганистане

8 мая 23:20

Экс-глава разведки США заявил о влиянии России на выборы в других странах