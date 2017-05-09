Главы государств и правительств поздравили граждан России с днем Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Лидеры иностранных государств поздравили президента и граждан Российской Федерации с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте Кремля.
Среди направивших поздравительные телеграммы - президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Республики Армения Серж Саргсян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху, президент Государства Израиль Реувен Ривлин, президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев, президент Республики Молдова Игорь Додон, президент Республики Никарагуа Даниель Ортега, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов и президент Республики Сербской (БиГ) Милорад Додик.