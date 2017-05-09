На Украине 9 мая за нарушение правопорядка задержали 49 человек

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - На Украине 9 мая за нарушение правопорядка задержали 49 человек, из них 33 - в Киеве, сообщил советник главы МВД Илья Кива.

"За нарушение публичной безопасности и порядка задержаны 49 человек. Днепр - шесть человек, Одесса - шесть человек, из них двое за запрещенную символику. Другие 173 человека - это статья 185 "админка" (Кодекса Украины об административных нарушениях - ИФ). Хмельницкий - два человека за символику. Чернигов - два человека за символику. И Киев - это 33 человека за символику", - сообщил он в эфире телеканала "112. Украина" во вторник.

Кива также отметил, что в Днепре травмированы шесть полицейских и трое гражданских лиц. В Киеве пострадал один полицейский и один сотрудник правоохранительных органов - в Запорожье.

Советник главы МВД подчеркнул, что в массовых мероприятиях 9 мая приняли участие более 400 тысяч человек. Охрану правопорядка обеспечивали более 30 тыс правоохранителей.