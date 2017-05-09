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Что произошло за день: вторник, 9 мая

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия отметила 72-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади прошел парад Победы, перед его началом выступил Владимир Путин. Из-за неблагоприятных погодных условий в столице была отменена воздушная часть парада.

- В ознаменование годовщины Победы на улицах российских городов прошли акции "Бессмертный полк". В Москве участие в шествии приняли 850 тыс. человек, в том числе Владимир Путин.

- Памятные мероприятия в день Победы также прошли на Украине. По данным местной полиции, в них приняли участие более 400 тысяч человек. В Одессе, Запорожье, Днепре и Киеве прошли локальные стычки, есть задержанные. Маршрут шествия в Киеве проходил мимо офиса националистической организации, из здания летели яйца, шарики с краской, дымовые шашки, картошка и палки.

- В министерстве обороны России опровергли сообщения СМИ о том, что террористы якобы захватили и казнили российского военнослужащего.

- Самолеты ВВС США и Швеции провели совместную разведывательную операцию вблизи границ Калининградской области.

- В Южной Корее состоялось голосование на досрочных президентских выборах. Кандидат от Демократической партии Мун Чжэ Ин заявил о своем лидерстве.

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