США продлят санкции против Сирии еще на год

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении правительства Сирии.

"Продлеваю на один год национальный санкционный режим в связи с действиями правительства Сирии", - говорится в подписанном Трампом уведомлении, которое распространила в среду пресс-служба Белого дома.

В документе напоминается, что впервые санкции были введены против Сирии в 2004 году "как ответ на необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".

Теперь же, как следует из документа, "США осуждают жесткое насилие и нарушение прав человека режимом (президента Сирии Башара - ИФ) Асада и призывают режим Асада остановить это насилие против сирийского народа, соблюдать режим прекращения огня, обеспечить доставку гуманитарной помощи и способствовать политическому переходу в Сирии".