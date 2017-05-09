Почти 40 человек пострадали в результате взрывов на юге Таиланда

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В результате двух взрывов в торговом центре в тайском городе Паттани пострадали 37 человек, сообщает во вторник портал "Новости Пхукета".

По словам представителей полиции, первое взрывное устройство сработало внутри торгового центра, где именно оно находилось, неизвестно. Вторая бомба была спрятана снаружи, в кузове пикапа с номерными знаками провинции Яла, она сработала, когда покупатели и персонал покидали здание.

Все раненые были доставлены в центральную больницу провинции, медики обратились к жителям Паттани с просьбой помочь со сбором крови для пострадавших.

По данным СМИ, пока не сообщалось о национальности пострадавших, однако наличие среди них иностранцев маловероятно, поскольку Паттани не относится к числу туристических провинций Таиланда.

В южных регионах страны действует особый режим безопасности из-за многолетнего противостояния официальных властей и мусульманских сепаратистов, сообщает издание.