В Белом доме отказались говорить об ожиданиях от предстоящей встречи Лаврова с Тиллерсоном

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Белом доме не стали говорить об ожиданиях от предстоящей 10 мая встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Я думаю, мы выпустим пресс-релиз по этому поводу", - сказал во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома, отвечая на вопрос о том, какие ожидания у администрации США относительно этих переговоров.

Сергей Лавров будет в США с рабочим визитом с 9 по 11 мая. Ранее главы внешнеполитических ведомств активно обсуждали деэскалацию в Сирии.