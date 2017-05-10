Уволен директор ФБР

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми отправлен в отставку, сообщил телеканал ABC News .

Белый дом опубликовал сообщение, согласно которому президент Дональд Трамп уволил Коми по рекомендации заместителя генерального прокурора Рода Розенстина и генерального прокурора Джеффа Сешнса.

Джеймс Коми был активным участником расследования предполагаемых связей предвыборной команды Трампа с российскими властями. Кроме того, в начале мая он назвал Россию самой крупной из всех возможных угроз для США и пообещал задерживать всех российских хакеров, выехавших за границу.

Сам Трамп критиковал Коми за то, что якобы его действия прямо помогали его сопернице на президентских выборах Хиллари Клинтон.