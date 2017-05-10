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Лавров и Тиллерсон проведут переговоры в Вашингтоне

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 10 мая переговоры в Вашингтоне с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, после чего примет участие в заседании Арктического совета.

"На 10 мая запланированы переговоры в Вашингтоне с Государственным секретарем США Р.Тиллерсоном, в ходе которых предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Затем С.В.Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе", - отмечается в сообщении.

В свою очередь Госдепартамент США сообщает, что на переговорах в среду Тиллерсон и Лавров обсудят Сирию и Украину. "Госсекретарь Тиллерсон встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне в среду, 10 мая, чтобы обсудить Украину, Сирию и двусторонние вопросы", - говорилось в распространённом в минувший понедельник заявлении Госдепартамента США.

Отмечается, что госсекретарь США и глава МИД РФ "обсудят необходимость прекращения насилия на востоке Украины и урегулирование конфликта путем полной реализации минских соглашений".

"По Сирии госсекретарь намерен обсудить усилия по деэскалации насилия, предоставление гуманитарного доступа сирийскому народу, а также предпосылки для политического урегулирования конфликта", - подчеркивается в сообщении.

Теги: Россия, США, Сергей Лавров, Рекс Тиллерсон
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