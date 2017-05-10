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Главной темой встречи Трампа с Лавровым станет Сирия

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Главной темой встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым будет ситуация в Сирии, передает в среду агентство АР.

"Лавров прибывает в американскую столицу с российским планом прекращения насилия в Сирии после того, как на минувшей неделе было достигнуто соглашение между Россией, Ираном и Турцией", - говорится в сообщении АР.

Отмечается, что в фокусе на переговорах будет "создание четырех зон деэскалации", важно согласовать позиции в администрации Трампа, в частности, с министром обороны Джимом Мэттисом. Эти зоны, как считают в Вашингтоне, "не будут покрывать территории, где руководимая США коалиция ведет борьбу против ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка)", говорится в сообщении.

Вместе с тем, как указывает АР, хотя "российский план стабилизации в Сирии после шести лет гражданской войны и является наиболее актуальной внешнеполитической темой", встречу "нельзя будет отделить от политической драмы в американской администрации", вызванной снятием с должности директора ФБР Джеймса Коми.

Отставка Коми

Как сообщалось, в связи с увольнением Коми шестеро сенаторов-демократов в конгрессе США направили письмо в ФБР и министерство юстиции с требованием "обеспечить неприкосновенность" расследования о "вмешательстве России" в кампанию президентских выборов в Соединенных Штатах.

В письме говорится о необходимости сохранения всех документов, относящихся к расследованию, а также к отставке Коми.

Конгрессмены от Демократической партии также высказались за назначение специального прокурора, который должен провести расследование касательно связей предвыборного штаба Трампа с Россией.

Команда Трампа настаивает, что увольнение Коми не имеет никакого отношения к России. Как заявила советник президента Келлин Конуэй, "решение об отставке Коми никак не связано с Россией и предвыборной кампанией". По ее словам, отставка является вопросом доверия президента директору ФБР.

Сам Трамп в письме Коми написал, что увольняет его в связи с "неспособностью эффективно возглавлять бюро".

Теги: Сергей Лавров, Дональд Трамп, Сирия
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