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Власти Украины обещали наказать организаторов беспорядков 9 мая в Днепре

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Служебное расследование будет проведено в отношении сотрудников полиции, которые не реагировали 9 мая в Днепре (бывший Днепропетровск - ИФ) на нарушения общественного порядка со стороны лиц спортивного телосложения, заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в фейсбуке в среду утром.

"Вчера в Днепре, сотрудники полиции действовали с нарушениями закона "О полиции", применяя силу сверх меры и там, где это не было необходимо для охраны общественного порядка. Вместо того чтоб стать между двумя противостоящими сторонами, сотрудники полиции по причине, которая будет установлена, действовали в интересах одной из сторон", - говорится в сообщении.

Геращенко отметил, что "лица спортивного телосложения" были с оранжевыми квадратами "в качестве знаков распознавания членов стаи".

Советник главы МВД подчеркнул, что произошедшие события задокументированы десятками видеокамер. Нападение и бездействие отдельных сотрудников полиции получат свою персональную юридическую оценку.

"То же касается и всех тех, кто, напялив на себя оранжевые квадраты, присвоил себе право применить силу. Ваши личности будут установлены, и все, кто нарушил Закон - ответят", - написал Геращенко.

По сообщению на сайте Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, в областном центре в отделения полиции доставлены 15 человек, которых проверяют на причастность к стычкам во время массовых мероприятий 9 мая.

Кроме того, за медицинской помощью обратились 6 полицейских и 8 участников мероприятий.

Как информирует отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, во время прохождения колонны между представителями Социалистической партии и активистами произошло столкновение из-за использования политической символики: активисты требовали убрать флаги с колонны. Еще один конфликт возник при прохождении колонны "Оппозиционного блока".

В стычках травмы получили 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских, осуществлявших охрану порядка. В частности, двое полицейских обратились в больницу после распыления слезоточивого газа.

Теги: Украина, Днепр
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