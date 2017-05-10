Ассанж пошутил о приглашении уволенного из ФБР Коми на работу в Wikileaks

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж предложил бывшему руководителю Федерального бюро расследований Джеймсу Коми возглавить офис организации в Вашингтоне.

Об этом Ассанж, который уже несколько лет укрывается в здании посольства Эквадора в Лондоне, написал в своем твиттере.

"Wikileaks с удовольствием рассмотрит возможность нанять Джеймса Коми, чтобы он помог руководить офисом в Вашингтоне, раз ему так нравится расследовать деятельность американского правительства", - написал он.

WikiLeaks would be happy to consider hiring James Comey to help lead its DC office should he like to properly investigate the US government. — Julian Assange (@JulianAssange) 9 мая 2017 г.

Ранее сообщалось, что "президент Дональд Трамп проинформировал директора ФБР Джеймса Коми, что срок его полномочий закончен, и он уходит со своего поста". Коми был активным участником расследования предполагаемых связей предвыборной команды Трампа с российскими властями. Сам 45-й президент США критиковал экс-главу ФБР за то, что якобы его действия прямо помогали его сопернице на президентских выборах Хиллари Клинтон.

Между тем газета The New York Times сообщает, что Коми о своем увольнении узнал из СМИ и не сразу поверил этому. Так, издание пишет, что теперь уже бывший глава ФБР выступал перед сотрудниками бюро в Лос-Анджелесе, когда неожиданно увидел по телевидению репортаж о собственной отставке. Он посмеялся, подумав, что это розыгрыш, но затем коллеги пояснили, что это правда.