Гонтарева назначила и.о. главы Нацбанка Украины своего первого зама

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в связи с поданным заявлением об отставке назначила с 11 мая исполняющего обязанности главы НБУ.

"Я объявила всем, что работаю до 10 мая. Назначила своего первого заместителя Якова Васильевича Смолия и.о. главы Национального банка, и он будет выполнять эти обязанности, пока не назначат нового главу", - сказала Гонтарева в интервью агентству "Интерфакс".

Глава НБУ уточнила, что заявление об отставке по собственному желанию она подала президенту в соответствии с законом о Нацбанке 6 апреля. "А 10 апреля я, как и обещала всему рынку, вышла на пресс-конференцию и сообщила, что 10 мая будет мой последний рабочий день", - напомнила Гонтарева.

По ее словам, с 11-го мая она будет находиться в отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная рада по представлению главы государства рассмотрит вопрос о ее отставке и назначении нового руководителя Национального банка.

Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за историю его существования с 1991 года. Первым главой украинского Центробанка был Владимир Матвиенко, которого в 1992 год сменил Вадим Гетьман (убит в 1998 году), на смену пришел его ученик Виктор Ющенко, ставший впоследствии премьером и президентом страны.

Затем длительное время у руля Нацбанка был первый заместитель Ющенко Владимир Стельмах - в 2000-2002 гг., 2004-2010 гг. С конца 2002-го по 2004 гг. НБУ официально возглавлял Сергей Тигипко, хотя последние несколько месяцев его полномочия фактически исполнял ставший в 2014-2015 гг. премьером Арсений Яценюк. В период президентства Виктора Януковича Нацбанком руководили Сергей Арбузов (с конца 2010 года по начало 2013 года) и Игорь Соркин. С 24 февраля по 19 июня 2014 года главой Центробанка был нынешний первый вице-премьер Степан Кубив.