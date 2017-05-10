Минобороны РФ заявило о стабильной обстановке в зонах деэскалации в Сирии

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Обстановка в зонах деэскалации в Сирии стабильная, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Согласно бюллетеню ведомства о ходе выполнения меморандума о создании зон деэскалации, российская сторона за сутки зафиксировала в общей сложности 12 случаев стрельбы в провинциях Дамаск, Латакия и Хама.

Турецкая сторона зафиксировала восемь случаев нарушения режима прекращения боевых действий.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и ИГ (запрещены в РФ), отмечается в бюллетене.

По данным Минобороны, за сутки подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения огня. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом увеличилось до 1495.