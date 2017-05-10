Генпрокурор Украины объяснил возможность проведения "прокремлевского 9 мая"

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что прошедшие 9 мая в стране мероприятия, посвященные 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне стали возможны "из-за самоустранения патриотических организаций".

"Прокремлевская по сути акция (празднование Дня Победы - ИФ) стала возможной из-за самоустранения патриотических организаций и партий от празднования нашей победы", - написал Луценко в своем фейсбуке.

Он также сообщил, что правоохранители задержали 12 человек, участвовавших в столкновениях 9 мая в Днепре, в том числе восемь из них , как предполагается, причастны к нападению на бывших участников войны в Донбассе.

"Вчера 8 идентифицированных титушек (так в Киеве называют нанятых за деньги для провокаций и охраны акций крепких молодых людей - ИФ), что напали на участников АТО, были задержаны, они будут привлечены к уголовной ответственности", - написал генеральный прокурор Украины.

Также проводится расследование в отношении сотрудничества сотрудников Национальной полиции Украины с "титушками".

В Днепре (бывшем Днепропетровске) 9 мая проходила многотысячная акция, организованная Оппозиционным блоком во главе с бывшим вице-премьером Украины Александром Вилкулом и Дмитрием Колесниковым.

Возле памятника Славы к колонне подошли несколько десятков активистов и участников боев в Донбассе. По версии Оппозиционного блока, они не желали, чтобы праздник проходил под флагами политсилы, и попытались заблокировать колонну. Завязалась драка. У некоторых участников столкновения разбиты головы, часть из них задержаны.