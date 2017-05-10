Главные новости
В РоссииРоспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в РоссиюВ РоссииМТС протестирует оборудование для исполнения закона ЯровойКультураУмер кинокритик Даниил Дондурей
В мире

Новый президент Южной Кореи объявил имена премьера и главы разведслужбы

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Мун Чжэ Ин, официально вступивший в должность президента Южной Кореи в среду, объявил о том, что предложил пост премьер-министра губернатору провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ёну, сообщает The Korea Times.

"Во время моей избирательной кампании я говорил, что назначу нового премьер-министра, который сможет осуществить интеграцию, единение и гармонию. Я верю, что губернатор Ли - тот самый человек, кто сможет при новом правительстве проводить в жизнь политику интеграции и единства", - сказал Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции.

Он отметил, что Ли Нак Ён обладает богатым опытом и знаниями, поскольку 21 год он работал журналистом, 14 лет - законодателем и три года - губернатором.

СМИ отмечают, что кандидатуру Ли Нак Ёна будут рассматривать в парламенте, однако его одобрение не обязательно для утверждения Ли Нак Ёна в должности премьера.

Кроме этого, южнокорейский президент назвал бывшего сотрудника Национального агентства разведки Со Хуна новым главой этой спецслужбы.

По мнению местных СМИ, это назначение преследует цель улучшить отношения Южной Кореи и КНДР. В частности, Мун Чжэ Ин, представляя Со Хуна, упомянул, что ранее он помогал организовать оба саммита с участием представителей Сеула и Пхеньяна.

Мун Чжэ Ин отметил, что Со Хун также является подходящей кандидатурой для реформирования Национального агентства разведки, которое ранее, как отмечают СМИ, не раз обвиняли в превышении служебных полномочий и во вмешательстве во внутреннюю политику Южной Кореи.

Также Мун Чжэ Ин сообщил, что назначает главой президентской администрации Лим Чон Сока - бывшего студенческого активиста и важного участника предвыборной кампании Мун Чжэ Ина. Президент добавил, что назначение Лим Чон Сока должно помочь в реформировании президентской администрации и в придании ее работе более динамичного характера.

Проведение досрочных выборов в Южной Кореи, в ходе которых победу одержал Мун Чжэ Ин, было вызвано импичментом и отстранением от власти бывшей главы государства Пак Кын Хе в связи с ее причастностью к коррупционному скандалу.

Теги: Южная Корея, Мун Чжэ Ин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Белый дом назвал время встречи Трампа с ЛавровымБелый дом назвал время встречи Трампа с Лавровым
Министр иностранных дел России находится с рабочим визитом в СШАПодробнее
Заместитель уволенного Коми временно возглавит ФБРЗаместитель уволенного Коми временно возглавит ФБР
Бывшего директора Бюро отправили за неспособность "эффективно руководить"Подробнее
Уволен директор ФБРУволен директор ФБР
Джеймс Коми неоднократно заявлял о влиянии России на внутренние американские делаПодробнее
США поставят сирийским курдам оружие для захвата РаккиСША поставят сирийским курдам оружие для захвата Ракки
Против снабжения курдов оружием выступает ТурцияПодробнее
Срочная эвакуация начата в хранилище радиоактивных материалов в СШАСрочная эвакуация начата в хранилище радиоактивных материалов в США
По данным министерства энергетики США, утечки радиации в результате обрушения тоннеля Хэнфордского комплекса не произошлоПодробнее
Минобороны опровергло данные о захвате и казни российского военного в СирииМинобороны опровергло данные о захвате и казни российского военного в Сирии
Ранее в ряде западных СМИ появились сообщения о том, что его убили террористы ИГПодробнее
Военные самолеты США и Швеции провели разведку у российских границВоенные самолеты США и Швеции провели разведку у российских границ
Самолеты-разведчики были замечены над акваторией Балтийского моря близ Калининградской областиПодробнее
Марш "Бессмертный полк" собрал в Киеве три тысячи участниковМарш "Бессмертный полк" собрал в Киеве три тысячи участников
Такие данные предоставила украинская полиция, которая также открыла уголовное производство по факту инцидентов возле офиса националистической организацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Акция "Бессмертный полк"20 фото
09 мая
Акция "Бессмертный полк"
Парад Победы в Москве14 фото
09 мая
Парад Победы в Москве
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в РоссиюВ РоссииМТС протестирует оборудование для исполнения закона ЯровойКультураУмер кинокритик Даниил ДондурейВ миреБелый дом назвал время встречи Трампа с Лавровым
В Израиле умер депутат Госдумы от ЛДПР
Сбербанк в апреле продал акции Visa на 7 млрд рублей
Мосгорсуд подтвердил законность ареста еще одного из участников акции 26 марта
Экс-кандидат в президенты Франции Амон объявил о создании нового левого движения
Пьяный водитель под Туапсе сбил на обочине трех подростков
Новый президент Южной Кореи объявил имена премьера и главы разведслужбы
СКА получил в Петербурге участок для строительства арены на 20 тыс. зрителей
Литва потратит более 1 млн евро на забор на границе с Калининградской областью
ВЦИОМ заметил робкие намеки на "либерализацию" отношения к крупным тратам в России
В Петербурге изменят генплан для строительства линии аэроэкспресса
Cвердловской пенсионерке присудили более 400 тыс. руб. за незаконный перевод со счета
Умер диджей Роберт Майлз
Роспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в Россию
Генпрокурор Украины объяснил возможность проведения "прокремлевского 9 мая"
Европейские фондовые индексы умеренно понизились на открытии торгов
Дело обвиняемого во взятке бывшего мэра Керчи передано в суд
Минобороны РФ заявило о стабильной обстановке в зонах деэскалации в Сирии
Путин велел подготовить поправки об обязательной сертификации квартирных счетчиков
Аваков уволил глав полиции Днепропетровской области и облцентра
В СПЧ призвали сохранить "Искусство кино" после кончины Дондурея
ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП России в 2017 году на уровне 1,2%
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи