Новый президент Южной Кореи объявил имена премьера и главы разведслужбы

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Мун Чжэ Ин, официально вступивший в должность президента Южной Кореи в среду, объявил о том, что предложил пост премьер-министра губернатору провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ёну, сообщает The Korea Times.

"Во время моей избирательной кампании я говорил, что назначу нового премьер-министра, который сможет осуществить интеграцию, единение и гармонию. Я верю, что губернатор Ли - тот самый человек, кто сможет при новом правительстве проводить в жизнь политику интеграции и единства", - сказал Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции.

Он отметил, что Ли Нак Ён обладает богатым опытом и знаниями, поскольку 21 год он работал журналистом, 14 лет - законодателем и три года - губернатором.

СМИ отмечают, что кандидатуру Ли Нак Ёна будут рассматривать в парламенте, однако его одобрение не обязательно для утверждения Ли Нак Ёна в должности премьера.

Кроме этого, южнокорейский президент назвал бывшего сотрудника Национального агентства разведки Со Хуна новым главой этой спецслужбы.

По мнению местных СМИ, это назначение преследует цель улучшить отношения Южной Кореи и КНДР. В частности, Мун Чжэ Ин, представляя Со Хуна, упомянул, что ранее он помогал организовать оба саммита с участием представителей Сеула и Пхеньяна.

Мун Чжэ Ин отметил, что Со Хун также является подходящей кандидатурой для реформирования Национального агентства разведки, которое ранее, как отмечают СМИ, не раз обвиняли в превышении служебных полномочий и во вмешательстве во внутреннюю политику Южной Кореи.

Также Мун Чжэ Ин сообщил, что назначает главой президентской администрации Лим Чон Сока - бывшего студенческого активиста и важного участника предвыборной кампании Мун Чжэ Ина. Президент добавил, что назначение Лим Чон Сока должно помочь в реформировании президентской администрации и в придании ее работе более динамичного характера.

Проведение досрочных выборов в Южной Кореи, в ходе которых победу одержал Мун Чжэ Ин, было вызвано импичментом и отстранением от власти бывшей главы государства Пак Кын Хе в связи с ее причастностью к коррупционному скандалу.