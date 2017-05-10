В НАТО заявили о рассмотрении запроса Кабула об увеличении присутствия

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - НАТО в настоящий момент рассматривает запрос афганского правительства о направлении дополнительных сил в Афганистан, сообщил в среду в Лондоне генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Сейчас мы рассматриваем этот запрос. В течение следующих недель мы примем решения относительно масштаба и сферы действий этой миссии, одно речь не идет о возвращении к формату боевых операций в Афганистане", - сказал он.

Столтенберг уточнил, что Кабул просит направить в Афганистан еще "несколько тысяч" человек.

Он добавил, что служащие НАТО в Афганистане "продолжат тренировать, оказывать содействие и консультировать" сотрудников афганских сил безопасности.