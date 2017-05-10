"Кассини" запечатлел огромные облачные полосы на крупнейшем спутнике Сатурна

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Космический зонд "Кассини" сделал снимки огромных облачных полос на крупнейшем спутнике Сатурна - Титане, пишет сайт N+1.

Фотографии, опубликованные на официальном сайте НАСА, были сделаны перед тем, как аппарат в третий раз "нырнул" между газовым гигантом и его кольцами. Обнаруженные аппаратом облака состоят из метана — они появились после летнего солнцестояния. По словам ученых, это одни из ярчайших облаков, когда-либо наблюдавшихся на Титане, вероятно, из-за их большой высоты.

Титан — второй по величине спутник в Солнечной системе и единственный, обладающий плотной атмосферой и жидкими морями на своей поверхности. Его размеры в полтора раза больше Луны. Из-за этого трудно наблюдать за поверхностью небесного тела, но можно наблюдать сложные движения газа в его атмосфере и формирование облаков. Так как температура рядом с поверхностью спутника составляет -179 градусов Цельсия, атмосферный метан оказывается близок к своей тройной точке. В результате он конденсируется в частицы, которые и формируют облака на высоте десятков километров. Зафиксировать их удалось в 1990-х годах с помощью телескопа "Хаббл".

Прежде астрономы замечали облака в основном на высоких, полярных широтах. На новой серии снимков - три полосы облаков, одна из которых располагается между 30 и 38 градусами северной широты — в этой области облака наблюдаются редко. Вторая и третья полосы располагаются на широтах 44-50 и 52-59 градусов соответственно.

Фотография была сделана с расстояния в 0,5 млн километров от Титана. "Кассини" последний раз сблизился с крупнейшим спутником Сатурна 22 апреля 2017 года — тогда кратчайшее расстояние до небесного тела составляло 979 км. Это сближение изменило орбиту аппарата и запустило финальный этап его миссии — Grand Finale. Теперь орбита аппарата в своей ближайшей точке к Сатурну пролегает между внутренним краем системы колец и атмосферой газового гиганта. После 22 оборотов на орбите аппарат войдет в плотные слои атмосферы планеты и сгорит — это произойдет 15 сентября 2017 года.

"Кассини" уже сделал три "нырка" на новой орбите — 26 апреля, 2 и 9 мая. Как выяснилось, пространство между кольцами и планетой свободно от песчинок и фрагментов колец. В рамках первого полета аппарат смог сделать самые детальные снимки верхних слоев атмосферы Сатурна.