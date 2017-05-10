В Харьковской области осквернили памятник жертвам Второй мировой войны

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Полиция ищет неизвестных, которые написали черной краской "Nazi" на памятнике жертвам Второй мировой войны в поселке Боровая Харьковской области Украины.

Правоохранительные органы занялись поиском свидетелей происшествия и сбором вещественных доказательств. Факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия и ищут тех, кто осквернил памятник.