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В Харьковской области осквернили памятник жертвам Второй мировой войны

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Полиция ищет неизвестных, которые написали черной краской "Nazi" на памятнике жертвам Второй мировой войны в поселке Боровая Харьковской области Украины.

Правоохранительные органы занялись поиском свидетелей происшествия и сбором вещественных доказательств. Факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия и ищут тех, кто осквернил памятник.

Теги: Украина, Харьковская область
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