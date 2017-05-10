И.о. главы ФБР оказался фигурантом расследования минюста США

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Эндрю Маккэйб, временно назначенный директором ФБР после увольнения Джеймса Коми, сам является фигурантом расследования, сообщает Business Insider.

Издание напоминает, что ранее в 2017 году главный инспектор министерства юстиции США начал проверку в отношении Маккэйба с целью выяснить, не является ли нарушением его участие в расследовании ситуации с электронными письмами Хиллари Клинтон.

ФБР проводило расследование в связи с использованием экс-госсекретарем США личной почты для рабочей переписки. Однако выяснилось, что супруга Маккэйба Джилл, которая в 2015 году баллотировалась на пост сенатора от Виргинии, получила в качестве пожертвования в избирательную компанию более $467 тысяч от губернатора Виргинии Терри Маколиффа - давнего друга и соратника четы Клинтон.

Однако отмечается, что Маккэйб сообщал о получении средств в комитет по этике.

Как сообщает Associated Press, генеральный прокурор США Джефф Сешнс и другие высокопоставленные сотрудники американского минюста в настоящее время проводят интервью с кандидатами на пост временного директора ФБР. Пока временно исполняющим обязанности главы ФБР назначен Маккейб, являвшийся ранее заместителем Коми.