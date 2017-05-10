Два митинга прошли у главка полиции Днепропетровской области Украины

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Более 500 человек, в основном участники антитеррористической операции, жители Днепра, провели у здания Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины второй митинг против действий полиции и так называемых "титушек" 9 мая у памятника Славы в Днепре (бывший Днепропетровск), сообщил корреспондент "Интерфакса".

Ранее сообщалось, что прокуратура Днепропетровской области расследует уголовное производство по факту превышения власти сотрудниками облуправления полиции 9 мая и объединила его с другими, открытыми по фактам хулиганства и массовых беспорядков, произошедших в минувший вторник в Днепре. Тогда в отделения полиции были доставлены 15 человек, которых проверяют на причастность к стычкам во время массовых мероприятий.

По информации корреспондента "Интерфаксв", во второй половине дня в среду несколько сотен участников боевых действий в Донбассе, активистов и общественников собрались у здания Театра оперы и балета. Затем они организованной колонной прошли через центр Днепра к зданию областного главка полиции, где устроили митинг. По дороге к колонне присоединялись жители города. Участники шествия скандировали лозунги, в руках несли национальные флаги.

Один из организаторов акции зачитал меморандум, где была изложена версия митингующих о событиях 9 мая 2017 года: "титушки" (так на Украине называют нанятых за деньги для провокаций и охраны акций крепких молодых людей - ИФ) и полицейские избили участников силовой операции, проводимой Киевом на востоке страны.

Также в меморандуме были выдвинуты требования расследовать деятельность ответственных лиц облуправления полиции, СБУ, городского головы Бориса Филатова, главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко, которые "допустили кровавые события". Также участники митинга потребовали снять депутатскую неприкосновенность с народного депутата Александра Вилкула, а бывшего начальника областного управления внутренних дел Ивана Ступака привлечь к уголовной ответственности.

Участники митинга обратились к президенту Украины Петру Порошенко с требованием дать публичную оценку событиям 9 мая в Днепре и на государственном уровне запретить использование партийной символики во время мероприятий по случаю государственных праздников.

Инициативная группа встретилась с новым начальником областной полиции Виталием Глуховерей и передала ему текст меморандума.

Представители полиции пообещали постоянно информировать общественность и журналистов о ходе расследований уголовного дела по факту избиения участников боевых действий в Донбассе 9 Мая в Днепре. По данным сотрудников милиции, никто по данному делу еще не задержан.

До этого у областного главка полиции прошел еще один митинг, когда там проходило совещание с участием первого замглавы МВД Сергея Ярового и главы Нацполиции Украины Сергея Князева.

Как сообщалось, после предварительного рассмотрения по инцидентам и провокациям в Днепре 9 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказы об увольнении начальника главного управления полиции Днепропетровской области Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности.

Назначено служебное расследование для дальнейшего изучения действий полицейских. В город направлена комиссия во главе с председателем департамента внутренней безопасности Нацполиции Евгением Ковалем. Также создана и направлена в Днепр специальная следственная группа - для расследования действий гражданских лиц и их координаторов в рамках возбужденных уголовных производств.

Позднее Князев сообщил, что уволенного руководителя полиции Днепропетровской области по вопросам охраны общественной безопасности заменит руководитель патрульной полиции Днепра Владимир Богонис.

В среду вечером состоялось представление нового начальника управления Нацполиции Днепропетровской области Виталия Глуховери, который ранее занимал пост ректора Днепропетровского университета внутренних дел. Его заместителем по вопросам общественной безопасности стал начальник патрульной полиции Днепра, старший лейтенант Владимир Богонис.

Между тем международная правозащитная организация Amnesty International на Украине призвала следствие к эффективному и непредвзятому расследованию событий 9 мая в ряде городов Украины.

"Действия полиции в ходе событий 9 мая в Киеве, Днепре и других городах вызывают много вопросов, на которые должны быть предоставлены как можно скорее исчерпывающие ответы. Сообщение о применении чрезмерной силы со стороны полиции в отношении представителей ОУН должны быть тщательно расследованы", - говорится в пресс-релизе организации, распространенном в среду вечером.

Директор Amnesty International на Украине Оксана Покальчук указала на недопустимость применения силы полицией в некоторых ситуациях: "В случае необходимости применения силы со стороны полиции для обеспечения правопорядка, должен быть соблюден ряд требований. Среди прочего, применение силы должно быть обоснованным (иначе это произвольное применение силы), и минимально необходимым для достижения необходимой цели. Мы обеспокоены заявлениями, что эти требования не были соблюдены".

В организации подчеркивают, что следствие должно установить все факты, связанные со столкновениями 9 мая в разных городах Украины, дать соответствующую квалификацию и привлечь виновных к ответственности.