Актер Дуэйн "Скала" Джонсон заявил о возможности баллотироваться в президенты США

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Голливудский актер и рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон заявил о "реальной возможности" своего участия в гонке за пост президента США.

"Я думаю, есть реальная возможность", - заявил он в интервью журналу GQ на вопрос о том, мог бы он отказаться от своей карьеры, чтобы баллотироваться в президенты.

Dwayne Johnson for President! Read the 2017 Comedy Issue cover story at the link in bio. (📸 @peggysirota) Публикация от GQ (@gq) Май 10 2017 в 8:48 PDT

"Если бы я был президентом, то важно было бы равновесие. Было бы важно лидерство. Принятие ответственности за всех. И если бы я не был согласен с тем, что кто-то говорит, я бы не стал его затыкать", - сказал он.

Также Джонсон отметил, что он "совершенно не принимает" иммиграционную политику нынешнего президента США Дональда Трампа и не верит в нее.

"Я верю в то, что наша национальная безопасность - это ядро, но я и не верю в запрет на иммигрантов. Я верю в единство. Наша страна построена на этом, и благодаря этому она становится сильнее. А это решение очень поспешное", - полагает актер.