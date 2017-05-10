Минюст США опроверг данные о запросе экс-главы ФБР средств на расследование против РФ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Министерстве юстиции США заявили, что уволенный с поста директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми не запрашивал у ведомства дополнительное финансирование на проведение проверки информации о вмешательстве РФ в американские выборы, пишет в среду издание Politico.

"Он (Коми - ИФ) не просил денег и каких-либо финансовых средств", - приводит издание слова представителя министерства по связям с общественностью Сары Исгур Флорес.

Ранее СМИ сообщили, что экс-глава ФБР якобы запрашивал дополнительные финансовые средства для расследования вмешательства России в ход прошедших выборов в США.

В среду глава ФБР Коми был отправлен в отставку по решению президента США Дональда Трампа.