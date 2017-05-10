СМИ сообщили о слежке за Шереметом в ночь перед убийством

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины вела слежку за журналистом Павлом Шереметом в ночь перед его убийством 20 июля 2016 года, сообщило интернет-издание Украинская Правда (УП).

"Бывший или нынешний сотрудник СБУ был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета", - говорится в сообщении на сайте УП со ссылкой на журналистов OCCRP и портал Slidstvo.Info в среду вечером.

Один из членов расследовательского проекта смог идентифицировать номер автомобиля, по которому OCCRP нашла владелицу - Наталью Зарецкую. Владелица заявила, что приобрела автомобиль в интересах другого человека - Игоря Устименко.

Согласно данным расследования, сотрудник по имени Устименко работал в СБУ до 2014 года. Устименко присутствовал возле дома Шеремета по крайней мере несколько часов ночью, когда под машину журналиста была подложена взрывчатка. В информации отмечается, что он приехал на место происшествия на Skoda Octavia серого цвета. Его зафиксировали несколько камер наблюдения в районе, где проживал Шеремет.

Устименко отказался комментировать свои связи со службой, а также в разговоре с журналистами не смог конкретно ответить, что делал в ночь убийства Шеремета около его дома.

СБУ отказалась предоставлять комментарии для фильма.

Cледователи 8 февраля заявили, что считают приоритетной версии убийства .Шеремета за его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет, была взорвана 20 июля 2016 около 08:00 на перекрестке ул. Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.