Новый президент Южной Кореи принял приглашение Трампа посетить США

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поздравил нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с победой на выборах и пригласил его совершить визит в Вашингтон, корейский лидер принял приглашение, сообщает в среду Белый дом.

"Президент Дональд Трамп разговаривал сегодня (по телефону - ИФ) с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин и поздравил его и корейский народ с его великой победой на выборах и их мирным, демократическим переходом власти", - говорится в сообщении Белого дома.

В нем отмечается, что лидеры "договорились продолжить укреплять альянс США и Республики Корея и прочные узы дружбы между двумя странами".

"Президент Трамп заявил, что он с нетерпением ждет сотрудничества с президентом Муном, и пригласил его в ближайшее время посетить Вашингтон. Президент Мун принял приглашение", - подчеркивается в сообщении.