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Демократы в сенате США потребовали назначить спецпрокурора по вмешательству в выборы

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сенаторы-демократы едины в требовании назначить специального прокурора по расследованию приписанного России вмешательства в президентские выборы США 2016 года, передает агентство Associated Press со ссылкой на конгрессмена Чака Шумера.

Однако, по мнению сенаторов, заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, рекомендовавший президенту США уволить директора ФБР Джеймса Коми, не должен возглавлять данное расследование.

Кроме того, по словам Шумера, "Коми все равно должен давать показания перед Конгрессом (на слушаниях по России - ИФ)". Администрация Трампа и высокопоставленные члены сената, в частности лидер большинства Митч Макконнелл, считают, что назначение специального прокурора не оправдано, хотя некоторые республиканцы одобрили эту идею, подчеркивает агентство.

26 апреля сенат США утвердил кандидатуру Розенстайна на пост заместителя генерального прокурора. Как писали американские СМИ, замглавы минюста может возглавить расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в США, так как действующий генпрокурор США Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования любых дел, связанных с выборами в США.

Россия категорически отрицает приписываемое ей вмешательство в американские выборы.

Теги: США
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