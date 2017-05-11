Комитет сената США затребовал у Флинна документы о "вмешательстве РФ" в выборы

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Комитет по разведке сената США направил экс-советнику президента по нацбезопасности Майклу Флинну требование предоставить документы, связанные с расследованием предполагаемого вмешательства РФ в выборы, пишет агентство Associated Press.

Как отмечает агентство, требование оформлено обязывающей повесткой. Таким образом, Флинн не может отказать комитету.

По информации Associated Press, сенатор-республиканец Ричард Берр и сенатор- демократ Марк Уорнер заявили, что комитет "изначально запросил документы у Флинна 28 апреля".

"Адвокат Флинна отказался сотрудничать по запросу", - отмечается в сообщении.

После вступления в должность президента Трамп назначил Флинна советником, однако позднее уволил его из-за скандала, связанного с тем, что Флинн скрыл сведения о своих контактах с российскими представителями.